Cagliari-Juventus streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Cagliari-Juventus si sfidano sabato 6 dicembre alle ore 20:45 per la 20ª giornata, primo turno del girone di ritorno nel calendario del campionato di Serie A TIM 2017-2018. La partita, in programma allo Stadio Sardegna Arena, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium.

Archiviata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia con la vittoria nel derby, costata l'esonero a Mihajlovic dal Toro, i bianconeri tornano al campionato, dove il Napoli è ancora davanti in classifica nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalla Juve nell'ultimo periodo: solo il pareggio con l'Inter ha evitato il percorso netto successivo all'ultima sconfitta con la Sampdoria. All'andata i bianconeri vinsero per 3-0 sui sardi.

Situazione in casa Juve: partito Pjaca, resta la concorrenza in attacco

Come anticipato da Allegri, il croato Marko Pjaca ha lasciato la Juventus per trasferirsi in prestito allo Shalke 04, la squadra di provenienza di Howedes, ancora mai visto in bianconero. Tuttavia resta alta la concorrenza nel reparto offensivo della Juve, dove Dybala è tornato titolare e goleador in campionato nell'ultima vittoria a Verona, oltre che contro il Torino in TIM Cup. Anche in Sardegna la Joya dovrebbe partire dal 1', insieme a Mandzukic e Higuain nel 4-3-3, più probabile del 4-2-3-1. Ancora out Buffon e De Sciglio, a destra dovrebbe rivedersi Lichtsteiner e non Sturaro come mercoledì sera, quando è stato sostituito dopo un primo tempo negativo. A centrocampo torna titolare anche Pjanic, insieme a Khedira - protagonista suo malgrado dell'episodio contestato dal Toro - e il sempre più prezioso Matuidi. Nemmeno convocato Marchisio, alle prese con un affaticamento muscolare.

Qui Cagliari: squalificati Joao Pedro e Miangue

Il tecnico dei rossoblù isolani dovrà fare a meno degli squalificati Joao Pedro e Miangue. Nel 3-5-2 di Diego Lopez spazio da titolare per Simone Padoin, ex giocatore juventino sempre amato dai tifosi bianconeri.

La partita, fischio d'inizio alle ore 20.45 di sabato 6 gennaio 2018, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Premium Play Connect.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-JUVENTUS: Mandzukic in panchina

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti. In panchina: Cragno, Crosta; Andreolli, Capuano, van der Wiel; Deiola, Dessena; Cossu, Giannetti, Melchiorri, Sau. Allenatore Diego Luis Lopez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Joao Pedro, Miangue. Diffidato: Ceppitelli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala. In panchina: Pinsoglio, Loria, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa, Mandzukic. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Howedes, Buffon, De Sciglio, Marchisio, Cuadrado. Squalificati e diffidati: nessuno.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Guardalinee: Paganessi e Tolfo. Quarto uomo: Giua. Assistenti VAR: Banti e Marrazzo.