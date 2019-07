Calendario Serie A 2019-20 di Juve e Toro: il derby all'11ª giornata

È stato fissato oggi, lunedì 29 luglio, il calendario completo della Serie A 2019-20. Il massimo campionato di calcio in Italia avrà inizio nel weeke end tra il 24 e il 25 agosto. Quattro le pause di campionato per le partite delle Nazionali: la prima l'8 settembre, poi il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo del 2020.

Non ci sarà il cosidetto "boxing day" come nella stagione passata, quando cioè le squadre - come avviene tradizionalmente in Premier League - scesero in campo anche a Santo Stefano e il 29 dicembre: ritorna infatti la pausa per le festività di Natale e fine anno, prevista dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. I turni infrasettimanali, infine, sono in programma il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile del prossimo anno.

Per quanto riguarda Juventus e Torino, il primo turno prevede Parma-Juve e Toro-Sassuolo. Il derby della Mole è invece in calendario all'undicesima giornata: all'andata, in programma nel fine settimana 2-3 novembre, giocherà in casa il Toro, mentre il ritorno allo Stadium è in programma il 4-5 aprile, con le date e gli orari definitivi che saranno decisi nei prossimi mesi. Una curiosità: né la Juventus né il Torino giocheranno due partite di fila in casa o fuori casa.

Il calendario completo della Juve nella Serie A 2019-20

Dopo l'esordio in trasferta a Parma, i bianconeri troveranno il primo big match alla seconda giornata, quando la squadra di Maurizio Sarri affronterà in casa allo Stadium proprio il Napoli, l'ex squadra del tecnico juventino. Al terzo turno ancora un impegno difficile con Fiorentina-Juve. Tra gli altri big match, oltre al derby dell'11ª giornata, Inter-Juve alla giornata numero 7, Juve-Milan alla 12ª, Atalanta-Juve alla 13ª, Lazio-Juve akka 15ª e Roma-Juve che, un po' come successo negli scorsi anni, si giocherà a fine girone, precisamente alla 19ª e ultima giornata. Ecco il calendario completo della Juve per la prossima stagione in Serie A:

1. Parma-Juventus

2. Juventus-Napoli

3. Fiorentina-Juventus

4. Juventus-Hellas Verona

5. Brescia-Juventus

6. Juventus-SPAL

7. Inter-Juventus

8. Juventus-Bologna

9. Lecce-Juventus

10. Juventus-Genoa

11. Torino-Juventus

12. Juventus-Milan

13. Atalanta-Juventus

14. Juventus-Sassuolo

15. Lazio-Juventus

16. Juventus-Udinese

17. Sampdoria-Juventus

18. Juventus-Cagliari

19. Roma-Juventus

Il calendario completo del Toro nella Serie A 2019-20

Per il Toro, dopo il debutto in campionato all'Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo, ci sarà la prima impegnativa trasferta, a Bergamo contro l'Atalanta. Alla quinta Toro-Milan, alla settima Toro-Napoli. Alla decima la seconda partita fuori casa contro una big, a Roma contro la Lazio, un turno prima del derby. Alla tredicesima Toro-Inter, alla quindicesima Toro-Fiorentina e alla 18ª, un turno prima di Roma-Juve, i giallorossi ospiteranno proprio i granata di Mazzarri. Ecco il calendaio completo del Toro nella Serie A 2019-20:

1. Torino-Sassuolo

2. Atalanta-Torino

3. Torino-Lecce

4. Sampdoria-Torino

5. Torino-Milan

6. Parma-Torino

7. Torino-Napoli

8. Udinese-Torino

9. Torino-Cagliari

10. Lazio-Torino

11. Torino-Juventus

12. Brescia-Torino

13. Torino-Inter

14. Genoa-Torino

15. Torino-Fiorentina

16. Verona-Torino

17. Torino-Spal

18. Roma-Torino

19. Torino-Bologna

