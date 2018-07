Torino-Lione, Chiamparino: "Se il Governo bloccherà l'opera chiederemo il referendum"

Un referendum per il Tav. È l'idea lanciata dal governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, dinnanzi alle titubanze del governo sulla realizzazione della Torino-Lione.

"Se l'opera verrà bloccata, io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare". Il presidente è determinato: d'altronde era stato lui stesso, non molto tempo, ad aver dichiarato che "per fermare il Tav, avrebbero dovuto passare sul suo corpo".