Semafori cittadini spenti e riattivati provvisoriamente: ecco quali

Dopo le proteste e gli incidenti verificatisi negli ultimi giorni il Comune di Torino fa retromarcia e riattiverà i semafori spenti all’angolo tra via Roma e via Gramsci e quelli tra corso De Gasperi e via Caboto. A effettuare i lavori sarà IREN Energia S.p.A., gestore per la parte impiantistica del sistema semaforico cittadino.

Durata intervento

Si prevede che l’intervento per la riattivazione provvisoria degli impianti possa concludersi nell’arco di 60 giorni, mentre per il completo rinnovo tecnologico sarà necessario un periodo supplementare.

Spenti per verificarne l'utilità

I due impianti, vecchi,e che necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria a seguito di guasti, nelle ultime settimane sono rimasti spenti per verificarne l’effettiva utilità sulla regolazione del traffico.

Il ripristino

Al termine del primo mese di sperimentazione, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal Corpo di Polizia Municipale e delle segnalazioni ricevute dai cittadini, si è deciso di ripristinare il funzionamento dei semafori agli incroci adeguandoli alle disposizioni del nuovo Codice della strada.