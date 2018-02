Piemonte, 1200 bambini non vaccinati, Lorenzin: "Saranno allontanati dalle scuole"

Potrebbero essere circa 1200 in tutto il Piemonte i bambini non vaccinati da 0 a 6 anni. Sebbene una normativa stabilisca l'obbligo delle vaccinazioni per poter frequentare la scuola, si ipotizza infatti un 10-15% di "inadempienti" che a questo punto potrebbero anche essere allontanati dalle aule.

E la ministra alla Sanità Beatrice Lorenzin, candidata alla Camera sul Piemonte 1, a Palazzo Ceriana a Torino per presentare la sua Lista Civica Popolare insieme al viceministro Andrea Olivero e al governatore della Regione Sergio Chiamparino, dichiara che "non ci saranno deroghe, né sconti per nessuno".

"Oltre mille bambini non vaccinati non sono numeri irrilevanti - ha detto -. E sia chiaro che non saranno le scuole a escluderli: saranno i loro genitori a non permettere la frequenza, causando loro un grave danno". Un messaggio chiaro quello della ministra che sottolinea "la necessità di non mettere a repentaglio la salute dell'intera comunità per il comportamento a rischio di alcuni".