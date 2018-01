Palestra dell'Istituto tecnico inagibile: a giorni partiranno i lavori

Nel mese di febbraio partiranno i lavori per rinnovare la pavimentazione della palestra dell'istituto tecnico "Russel Moro" di corso Molise a Torino, al momento inagibile.

La conferma è arrivata dal consigliere della Città metropolitana Antonino Iaria delegato all'edilizia scolastica che ha incontrato nella sede di corso Inghilterra una delegazione di studenti dell'Istituto; con loro anche alcuni studenti dell'Istituto "Einstein" di via Pacini, fruitori della stessa palestra.

"Nel 2017 abbiamo privilegiato gli interventi di manutenzione ai controsoffitti e solai, ma entro il mese di febbraio con il nuovo pavimento la palestra tornerà ad essere immediatamente agibile" ha confermato Iaria che ha anche informato gli studenti di un rapido avvio della gara per i rimanenti lavori di ristrutturazione complessiva dell'impianto sportivo, non appena la Città metropolitana in primavera avrà approvato il bilancio di previsione per il 2018.