Forza Italia dice no al decreto Dignità di Di Maio: "In Piemonte a rischio 1500 posti di lavoro"

“Di Maio passerà alla storia per essere riuscito a tramutare il Ministero del Lavoro in Ministero della Disoccupazione. In Piemonte quando entrerà in vigore il decreto saranno a rischio 8mila posti di lavoro dando un’occhiata ai numeri totali di contratti flessibili che esprime la nostra regione”. Lo hanno affermato il Coordinatore regionale di Forza Italia Gilberto Pichetto, il capogruppo del partito in Commissione Lavoro Paolo Zangrillo, gli onorevoli Claudia Porchietto e Roberto Rosso, la senatrice Virginia Tiraboschi. Erano presenti l’eurodeputato Alberto Cirio e Andrea Fluttero e Andrea Tronzano, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte.

La situazione in Piemonte

I parlamentari piemontesi di Forza Italia hanno spiegato come in Piemonte nel 2017 risultano essere attivi 602mila486 contratti a tempo determinato. I rapporti di lavoro sui quali potrebbe influire la scure del decreto Dignità sono oltre 571mila posti di lavoro, composti dai contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di somministrazione e intermittenti. Secondo una elaborazione effettuata di questi quasi 30mila sono i contratti iniziati dal 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 ancora in essere ad oggi la cui durata è prevista tra 366 e 730giorni.

“Con questi numeri – hanno spiegato gli esponenti di Forza Italia – non è sicuramente fantascienza pensare che saranno a rischio fino a 1500 posti di lavoro nella nostra regione, pensando anche alla conseguenza della reintroduzione delle causalità nei contratti. E’ evidente quindi che la rappresentanza piemontese di Forza Italia in Parlamento farà tutto il possibile per ostacolare l’approvazione di questo decreto”.