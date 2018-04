"No all'asilo gender", i giovani di Forza Italia organizzano un flash mob al Campus

Questa mattina, sabato 7 aprile alle 12, davanti all'ingresso del Campus Einaudi, il movimento giovanile di Forza Italia ha organizzato un flash mob per dire no al progetto dell'asilo gender dell'Università di Torino, che ha fatto già discutere. Un progetto che ha del rivoluzionario: grembiulini uguali per tutti così come le regole educative. Nessuna distinzione quindi tra maschi e femmine. Ed erano una ventina davanti al campus universitario, a dire no a questa iniziativa, ciascuno con un cartello recante la scritta "No all'asilo nido gender".

"Siamo pronti a sostenere proposte a sostegno della famiglia e della natalità - sostiene Tommaso Varaldo, coordinatore del movimento - , progetti che possano dar vita a nuove strutture per accogliere i tantissimi bambini che ad oggi non hanno accesso alle strutture per mancanza di posti e assurde graduatorie. Iniziative volte ad avviare percorsi capaci di sanare le problematiche mondo del lavoro-maternità. Ma non siamo disponibili - va avanti - a mettere in alcun modo in discussione la famiglia, le figure dalla mamma e del papà, le naturali e oggettive differenze tra le bambine e i bambini.