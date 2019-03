Regionali, non c'è ancora un candidato per il centrodestra: Cirio fermo ai box

Il centrodestra non ha ancora un candidato per le prossime elezioni regionali. Non è infatti arrivato il via libera per Alberto Cirio (Forza Italia), dal summit che si è da poco tenuto a Roma. La decisione su chi sarà colui che proverà a prendere il posto di Sergio Chiamparino sul trono del Piemonte è stata rinviata a dopo il voto in Basilicata (24 marzo, ndr). All'incontro romano erano presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Antonio Tajani: assente Silvio Berlusconi.

La richiesta di rimandare la questione sarebbe arrivata dalla Lega che, con ogni probabilità, mira a porre un proprio uomo per la corsa alla poltrona. Proprio per questo Salvini attenderebbe l'esito delle elezioni in Basilicata: qualora Forza Italia registrasse un ulteriore calo dei consensi, il ministro dell'Interno non esiterebbe a proporre per il Piemonte, un candidato del Carroccio. Tra i nomi papabili quello di Paolo Damilano, direttore del Museo del Cinema dal 2015 al 2017 e alla guida della Film Commission, che però avrebbe già rifiutato l'offerta.