Elezioni regionali in Piemonte, la diretta e tutti gli aggiornamenti

Oggi, domenica 26 maggio, contestualmente alle elezioni Europee e in molti comuni a quelle Amministrative, i cittadini piemontesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo governatore del Piemonte e il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da 50 consiglieri.

Si vota quindi dalle 7 alle 23 e lo spoglio delle schede avverrà lunedì 27 maggio a partire dalle ore 14, in seguito al conteggio per le elezioni Europee che avranno la precedenza.

Secondo il Ministero degli Interni, al 45mo giorno antecedente quello delle elezioni, il corpo elettorale piemontese è costituito da 3.621.796 elettori di cui 1.752.600 maschi e 1.869.196 femmine. A votare saranno 18.755 diciottenni, 9540 maschi e 9215 femmine.

Come si vota (scheda verde)

Le elezioni si svolgeranno in un'unica giornata e non è previsto il ballottaggio: il candidato che prenderà anche un solo voto in più degli altri in corsa, sarà il nuovo presidente della Regione Piemonte. Con le elezioni verranno anche eletti i nuovi rappresentati dei cittadini nel consiglio regionale.

Si eleggeranno 50 consiglieri - 51 contando il presidente - secondo un sistema misto in parte proporzionale e in parte maggioritario. La legge elettorale prevede che 40 seggi su 50 saranno assegnati con metodo proporzionale su base provinciale, mentre sono previsti 10 seggi da assegnare al listino del candidato vincitore come una sorta di premio di maggioranza. Previsti una soglia di sbarramento al 3% e il voto disgiunto, assegnando un voto al candidato presidente e ad una lista non collegata.

I candidati