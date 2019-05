209 comuni al voto in provincia di Torino: i nomi dei sindaci eletti

In provincia di Torino sono stati ben 209 i comuni dove si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale.

Cresce l'attesa per conoscere i nomi anche dei primi cittadini degli otto comuni con oltre 15mila abitanti: Beinasco, Chieri, Collegno, Giaveno, Leini, Piossasco, Rivoli, Settimo Torinese. Qui è stato applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 9 giugno.

Le curiosità

Eletto il nuovo sindaco anche a Moncenisio, il comune più piccolo d'Italia.: è di nuovo Mauro Carena il primo cittadino che batte l'avversario, il sindaco uscente Bruno Perotto (Montagna che vive), con 20 voti (64,5%) su 31 votanti (33 elettori in tutto). Dopo aver già amministrato il paesino diversi anni fa, Carena - oggi sostenuto dalla lista Moncenisio Insieme, è stato anche sindaco di Villar Dora.

Nel comune di Traversella, finito sulle pagine dei giornali per la ricandidatura della "nonna sindaca", vede la sua conferma. Renza Colombatto, 82 anni, sostenuta dalla lista Nuove Sinergie, ha ottenuto 189 voti (94,97%) su 213 votanti (349 elettori) stracciando l'avversario Igor Bosonin (Casa Pound), 10 voti e il 5,03% delle preferenze.

Il primo sindaco eletto del Canavese è quello di Ingria: Igor De Santis (Progetto Ingria) si conferma primo cittadino con il 96% dei voti (30 schede su 32) mentre l'avversario Federico Bianco ha ottenuto 1 sola preferenza. Una scheda è stata annullata. Ingria tra l'altro potrebbe confermare la sua etichetta di Comune più leghista d'Italia. Qui ieri, alle Europee, il partito di Matteo Salvini ha ottenuto l'83,87%. Su 32 votanti, in 26 hanno scelto la Lega.

A Grosso Canavese, paese di 1039 abitanti, si conferma "eterno" Lorenzo Spingore (Rinnovamento Grossese), 73 anni, eletto per la settima volta. Ha battuto, con 345 voti (54,85%) su 661 votanti, l'avversaria sostenuta da Futuro Grossese, Carla Pich, 284 preferenze (45,15%).

Per Valchiusa e Val di Chy , i nuovi comuni istituiti in Piemonte nel 2019, sono state le prime elezioni. A Valchiusa il primo sindaco della storia è Giuseppe Gaidio (Insieme per cambiare) con il 43,15% dei voti. A poca distanza Mario Marubini (Il futuro insieme) con il 41, 96% mentre con solo il 14,89% delle preferenze c'è Salvatore Sanfilippo (Con te, per il paese)

Tutti i comuni al voto nella provincia di Torino

Agliè, Airasca, Ala di Stura, Almese, Alpette, Andezeno, Andrate, Arignano, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Beinasco, Bobbio Pellice, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgone di Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caprie, Carema, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavour, Cercenasco, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cumiana, Druento, Exilles, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, Giaveno, Groscavallo, Grosso, Ingria, Inverso Pinasca, Issiglio, La Cassa, Leinì, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzé, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Maglione, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montalto Dora, Montanaro, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, None, Oglianico, Osasco, Oulx, Palazzo Canavese, Pancalieri, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pessinetto, Pinasca, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Piverone, Poirino, Pomaretto, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele CImena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sciolze, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Pellice, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfrè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Vische, Viù, Volvera.

A questo link del Ministero dell'Interno dalle 14 si può seguire la diretta con i risultati dei singoli comuni.