La Regione vuole le Universiadi 2025: nasce il comitato promotore

È nato a Torino il comitato promotore per la candidatura del Piemonte all'organizzazione delle Universiadi invernali del 2025 e dei Giochi Mondiali invernali Special Olympics. Un'iniziativa sostenuta da Roma che è stata messa a punto durante un incontro nel palazzo della Regione in piazza Castello, organizzato dal presidente Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca. A far parte del comitato la Regione Piemonte, il Comune di Torino, il Cusi (Centro universitario sportivo italiano), il Comitato nazionale Special Olympics, l'Università e il Politecnico di Torino.

" Il Piemonte ha fame di eventi che portino turisti e quelli sportivi sono un volano su cui intendiamo investire. Insieme chiederemo anche che vengano lasciati a disposizione del Piemonte i 29 milioni di euro residui dell’Agenzia Torino 2006 che la finanziaria approvata a dicembre 2018 ci vincola a restituire entro settembre", ha commentato il governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha anche ribadito la disponibilità della regione a offrire i propri impianti per le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026.

E proprio per attrarre e trovare le risorse per organizzare i grandi eventi sportivi, in autunno la regione costituirà la Sport Commission, primo organo di questo genere su territorio nazionale. Quella del 2025 sarà infatti un'ottima occasione, grazie all'arrivo di migliaia di atleti universitari provenienti da tutto il mondo, volontari e visitatori, per rilanciare la regione e il capoluogo piemontese che nel 2006 finirono sotto i riflettori internazionali grazie alle Olimpiadi Invernali.