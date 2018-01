Piemonte verso l'autonomia, Chiamparino: "Puntiamo a un regionalismo virtuoso"

Chiamparino continua la sua strada verso l'autonomia per il Piemonte. Oggi, giovedì 11 gennaio infatti, il presidente della Regione insieme al presidente della Liguria Giovanni Toti, saranno a Roma per affrontare l'argomento con il viceministro degli affari regionali Gianclaudio Bressa. Ma si tratta di un'autonomia "soft": questo è in sostanza ciò che tiene evidenziare Chiamparino a margine della presentazione del documento che verrà presentato oggi al Governo centrale.

Un documento per valorizzare le peculiarità regionali

Un atto in cui vengono evidenziati in particolare i segnali di ripresa economica registrati dal 2016, la ripresa del mercato del lavoro ma anche il permanere di ombre e difficoltà del sistema produttivo nello sviluppare processi di investimento sul territorio. "Puntiamo a un regionalismo virtuoso. Ciò che intendiamo perseguire non sono più soldi o più potere alle regioni - chiarisce -: il nostro obiettivo è quello di individuare alcuni campi che rappresentano le peculiarità regionali, semplificando e accorpando alcune funzioni. Questo per aumentare le potenzialità di sviluppo economico e di inclusione sociale del territorio".

Un'attenzione particolare al territorio

Nel documento sono specificate anche le caratteristiche del Piemonte, sia sul piano della struttura istituzionale e della conformazione del territorio, che sul piano demografico, ma viene anche posto l'accento sul permanere di un trend negativo del saldo naturale tra nascite e morti e del progressivo invecchiamento della popolazione. Su questa base sono state individuate le materie su cui definire una maggiore autonomia, con un occhio particolare al territorio: attenzione soprattutto per l'ambiente, ai beni paesaggistici e culturali e alle politiche per la montagna.