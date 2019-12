Alberto Cirio è sesto nella classifica dei governatori più apprezzati

Alberto Cirio è il sesto nella classifica di gradimento dei governatori delle regioni italiane. L'indagine, relativa all'efficacia dell'operato dei presidenti, è stata effettuata dall'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia, esclusi Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

In testa il governatore del Veneto Luca Zaia seguito da Stefano Bonaccini dell' Emilia Romagna. Pari merito, al terzo posto, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e della Lombardia Attilio Fontana, quarto quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga mentre Enrico Rossi, governatore della Toscana, si piazza quinto. Al sesto troviamo quindi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, davanti a Nicola Zingaretti governatore del Lazio e segretario nazionale del PD.

Cirio piace al 37% dei piemontesi ed è il primo in classifica dei neo eletti, ma non riesce a salire sul podio, forse perché il suo operato di governo è ancora nella fase iniziale. In ogni caso si ritiene soddisfatto del risultato: