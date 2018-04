RepAir, è "made in Torino" la maglietta che ripulisce l'aria dall'inquinamento

Si chiama RepAir, è una t-shirt ma anche un prodotto rivoluzionario per l'ambiente, perché purifica l'aria intorno a chi la indossa. Ed è 100% un prodotto piemontese, con base a Torino. È di due ragazzi piemontesi, infatti, l’intuizione innovativa che dà vita a una t-shirt in grado di pulire l’aria intorno a chi la indossa grazie all’utilizzo di un materiale brevettato: la nuova frontiera della moda sostenibile dove chiunque può dare il suo piccolo contributo concreto per migliorare l’ambiente. "È sharing ecology" dicono gli ideatori.

"Ogni anno nel mondo si vendono miliardi di t-shirt. Cosa succederebbe se tra queste ne esistesse una in grado di pulire l’aria?" Questa la domanda da cui è nata Kloters, start up di moda maschile. La risposta è RepAir, una maglia unisex in cotone, prodotta interamente in Italia, che pulisce l’aria utilizzando un inserto di "the Breath®", un materiale brevettato dalla società Anemotech srl e testato secondo standard UNI 11247, ISO 16000-9 e test ANSI/AHAMAC-1-2015, in grado di neutralizzare le sostanze inquinanti, batteri e anche cattivi odori.

Un’intuizione vincente e innovativa nata dall’amore e rispetto verso la natura che contraddistingue i fondatori del brand, Marco Lo Greco e Silvio Perucca. Due ragazzi piemontesi che hanno scelto Torino come sede operativa del marchio e città dove inaugurare il loro primo monomarca, a cui si è aggiunto anche Federico Suria che ha fatto di Torino la sua città d’adozione.

Come funziona la maglietta che purifica l'aria

Il tessuto the Breath® funziona disgregando e catturando le molecole inquinanti presenti nell’atmosfera. Gli studi e i test di laboratorio condotti dall’Università Politecnica delle Marche, svolti secondo standard internazionali, hanno dimostrato la capacità di assorbimento di the Breath®. Dati certi, che sono stati validati impiegando il materiale brevettato nell’arredamento di interni e per banner pubblicitari esterni. RepAir porta per la prima volta questa soluzione nel campo della moda proponendo una soluzione concreta al problema dell’inquinamento atmosferico: ogni t-shirt RepAir, infatti, è in grado di neutralizzare le sostanze inquinanti (Nox e COV) prodotte da due automobili.

"Chiunque può contribuire a pulire l’ambiente in modo attivo, senza sforzo, solamente indossando una t-shirt. Un’azione quotidiana, semplice e necessaria diventa un vero e proprio atto ecologico. Più persone indossano RepAir più l’ambiente ne beneficia. È sharing ecology" dicono ancora gli ideatori di RepAir.

La tshirt incorpora un inserto di the Breath® all’interno di una tasca. Grazie alla speciale tecnologia commercializzata da Anemotech, la maglia "lavora" a impatto zero e non necessita di essere attivata o alimentata da fonti energetiche esterne. Il sistema the Breath®, infatti, è composto da due strati esterni stampabili, in tessuto idrorepellente con proprietà battericide, antimuffa e anti-odore e uno intermedio in fibra adsorbente carbonica additivata da nano molecole, capace di assorbire, separare, trattenere e disgregare le micro particelle inquinanti presenti nell’atmosfera.

RepAir sarà disponibile nei negozi e sul sito www.kloters.com a partire da Giugno 2018. A maggio sarà lanciata una campagna crowdfunding su Kickstarter dove sarà possibile acquistare il prodotto in anteprima a un prezzo di lancio. Maggiori informazioni su RepAir e sul suo lancio sono disponibili su repair.kloters.com.

