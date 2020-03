Torna "Bögia!": a Collegno (e in zona Ovest) 50 euro al mese per chi va al lavoro in bici

La sperimentazione invernale di Bögia, il primo bike to work torinese è stato un successo. I numeri parlano di oltre 500 candidature in una settimana, 100 beneficiari, 70mila km percorsi da novembre a febbraio e 14mila euro nelle tasche dei ciclisti. Ed il bis per l’attesa edizione primaverile è già servito. I cittadini di Collegno e della Zona Ovest di Torino che da giovedì prossimo parteciperanno al “Bögia a primavera” saranno infatti ben 400 e pedaleranno da aprile a luglio.

Questo grazie ad un totale di 105mila euro di contributi che, trattandosi di uno strumento totalmente innovativo, sono stati sperimentati inizialmente su un numero ridotto di persone. Si è deciso di gratificare prima chi fossei disponibile a pedalare anche quando il meteo era meno favorevole. Ma il maggior numero di posti disponibili è stato riservato all’edizione primaverile, ormai al via.

L'obbiettivo di Bögia è quello di rafforzare le buone abitudini. Grazie a questo progetto, infatti, saranno premiati coloro che già utilizzano la bici come mezzo di trasporto nella loro routine quotidiana. Mentre altri saranno incentivati a scoprire un nuovo modo di muoversi. Si vuole favorire, una mobilità sostenibile a 360°, coinvolgendo sia coloro che già usano la bici per spostarsi sia chi ancora è titubante nei confronti dei mezzi alternativi all’auto.

Bögia a primavera: come funziona e quanto si guadagna per ogni km percorso

A tutti i ciclisti di Bögia a primavera, per ogni chilometro percorso in bici, nei tratti casa-lavoro e casa-scuola, saranno riconosciuti 0,25 euro per chi pedala con una bici tradizionale, 0,15 euro per chi pedala con una bici a pedalata assistita, fino ad un massimo di 50 euro al mese per quattro mesi. Per incentivare anche tutti gli spostamenti fatti in bici ogni settimana chi avrà

percorso più chilometri potrà ricevere un contributo aggiuntivo di 25 euro (bici tradizionale) o 20 euro (pedala assistita).

L'iniziativa è rivolta a lavoratori e studenti maggiorenni che risiedono nei Comuni della Zona Ovest e lavorano nei Comuni della Città metropolitana di Torino oppure a coloro che lavorano o studiano nel territorio dei Comuni della Zona Ovest e risiedono nel territorio della Città metropolitana di Torino.

5T società in-house della Regione Piemonte, che gestisce la Centrale regionale della Mobilità, ha individuato la piattaforma realizzata da Pin Bike, come la migliore soluzione tecnologica per supportare la sperimentazione di Bogia! Grazie alla piattaforma e al dispositivo bluetooth che certifica i chilometri effettivamente effettuati in bici sarà possibile monitorare i chilometri pedalati sia per il tragitto casa-lavoro/casa-scuola che per tutti gli spostamenti e riconoscere il contributo economico.

Tutto ciò che ogni partecipante dovrà fare sarà posizionare il dispositivo di tracciamento sulla ruota della propria bici, installare l’applicazione sul proprio telefono e configurarla e potrà pedalare guadagnando fino a 50 euro al mese per 4 mesi.

Francesco Casciano, Sindaco della Città di Collegno – Capofila del Progetto ViVO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino, «Bögia è un incentivo alla mobilità sostenibile che ha riguardato primi in Piemonte i lavoratori e gli studenti della Città di Collegno e dei comuni della Zona Ovest. Le richieste ricevute per l’edizione invernale sono state oltre cinque volte i posti disponibili: un dato che da solo descrive quanto questa iniziativa fosse attesa da tutta l’area metropolitana. Premiare chi si sposta in bici non vuol solo dire dare un contributo a chi percorre più chilometri, significa realizzare una visione europea della mobilità attenta a cui aderiamo con convinzione, dove le scelte quotidiane dei cittadini in termini di spostamenti possono contribuire al cambiamento delle abitudini dannose per il territorio e la salute: così si divulga una maggiore consapevolezza ambientale nella Comunità».