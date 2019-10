Tempo libero, cosa fare a Torino e dintorni sabato 19 e domenica 20 ottobre

Ottobre entra nel vivo e sono molti gli appuntamenti di cui approfittare in città e in provincia. Eventi dedicati all'enogastronomia e ai prodotti di stagione piemontesi, fiere, libri senza dimenticare la stagione teatrale che ha ormai preso il via e le rassegne cinematografiche.

Festival, fiere e sagre

A Torino, continua e si conclude, dopo il successo del primo week-end, Portici Divini; alla Nuvola Lavazza è tempo di Utopian Hours, festival del city making mentre termina anche Photo Days, il festival della fotografia torinese. In piazzale Valdo Fusi, è ora invece di Baladin Beer Fest, tre giorni in cui la birra sarà la sola protagonista.

E non mancano gli appuntamenti in provincia. A Settimo Torinese c'è il Festival dell'Innovazione e della Scienza, a Carmagnola l'evento di domenica, "Quattro zampe senza frontiere", è dedicato agli amici animali mentre a Giaveno si conclude la Fiera del Libro; al Castello di Masino va in scena, per gli appassionati di fiori e piante, "Tre giorni per il giardino".

Per i più golosi a Villar Focchiardo c'è la Sagra del Marrone mentre a Brandizzo torna la Sagra della Zucca

Spettacoli teatrali e concerti

Al Regio questo fine settimana sarà l'ultima occasione per assistere a "I pescatori di perle" di Bizet mentre è già in scena anche la "Tosca" di Puccini. Al Colosseo è in programma "The Full Monty" con Paolo Conticini e Luca Ward e al Teatro Astra c'è "Io santo, tu beato". Prosegue anche il TorinoDanza Festival con "Dialogues" alla Lavanderia a vapore e Mister David, a Casa Fools, dà il via alle "Domeniche spettacolari".

Per il Festival Back to Bach, all'Oratorio San Filippo Neri, suona il violoncellista Lorenzo Guida e al Molo di Lilith un'altra violoncellista, Veronica Perego, intratterrà il pubblico. "Armonie dai confini dell'ombra" è invece il titolo del concerto tattile in calendario a San Pietro in Vincoli, Zona Teatro.

Cinema e rassegne

In attesa del 37° Torino Film Festival, sono diversi gli appuntamenti cinematografici in città: sono da segnalare "Si può fare", la retrospettiva del Tff dedicata all'horror e le proiezioni gratuite del Moving Tff 2019. Al Blah Blah continua la "Resa dei corti" e a Chieri, al Cinema Splendor, c'è Movie Tellers. Per restare in tema, al Museo del Cinema, si può visitare "Faces. Primi piani nel cinema di Ettore Scola": un omaggio al grande regista.