In centro città torna il "mercato a cielo aperto" delle figurine dei calciatori

“Ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho. Mi manca…”. Alzi la mano chi non ha mai pronunciato queste parole nel corso dell’adolescenza e, in molti casi, ancora adesso. Perché collezionare le figurine - o le “figu”, come i ragazzini per un po’ di tempo le han chiamate - dei calciatori “Panini” è un passatempo senza età.

E nel prossimo fine settimana, tra sabato 17 e domenica 18 marzo 2018, Piazza Vittorio Veneto tornerà a trasformarsi in un “mercato a cielo aperto” delle figurine Panini. Questo grazie a “Panini Tour Up! 2018”, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018”.

Il tour Panini si arricchisce quest’anno della partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, con riferimento anche nel nome al nuovo “XME Conto Up!” che la banca dedica agli under 18.

Decine di migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno così incontrarsi nel coloratissimo “villaggio” Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle “Figuriniadi”, misurandosi con giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” e il “Figu Caveau”.

In palio, l’“Almanacco Illustrato del Calcio 2018”, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l’album potranno accedere all’area esclusiva del “Panini Box”, dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale “Album Completato’’. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno pre-registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.