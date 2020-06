I punti estivi torinesi: musica, teatro, laboratori e tanti eventi per tutti "en plein air"

Saranno 22 i progetti estivi che a Torino animeranno le giornate di grandi e piccini a partire dal mese di luglio. Una sorta di "punti verdi", diversificati per tipologia e target dislocati in città e individuati in seguito all’avviso pubblico dell’assessorato alla Cultura. Ventidue progetti sono stati ritenuti idonei e di questi, i primi 21 saranno finanziati dall'amministrazione comunale attraverso la Fondazione per la Cultura mentre, l’associazione Acca, che si è classificata ventiduesima, pur non ricevendo un finanziamento, potrà accedere agli altri benefici previsti dal bando.

Musica dal vivo, performances teatrali, presentazioni di libri, incontri, danza e cabaret. Ma soprattutto laboratori, attività per famiglie con bambini, yoga, proiezioni cinematografiche e molto altro, il tutto in tante location all'aperto. Dal Parco del Valentino a quello della Tesoriera, dal cortile dell'Hiroshima Mon Amour a Piazza d'Armi, dall'area esterna di Spazio 211 agli appuntamenti in terrazza del Polo Lombroso 16.



Le caratteristiche richieste dal bando prevedevano che gli eventi fossero di natura aggregativa, sostenibili dal punto di vista sia ambientale, sia economico prevedendo a questo proposito anche la possibilità di una componente commerciale a supporto dell’impegno dei gestori. Tra i requisiti era inoltre richiesta la disponibilità a ospitare nelle fasce orarie libere attività educative, di animazione sportiva e danza proposte e realizzate da soggetti terzi.

Tutti i punti estivi

"Evergreen Festival 2020"

Associazione Tedacà

Parco della Tesoriera

Musica, teatro, talk, laboratori per bambini e adulti, incontri, spettacoli

"Manifestazioni estive Imbarchino 2020"

Associazione Banda Larga

Parco del Valentino - prato fronte Imbarchino

Wellness, teatro, performance, incontri, cinema, listening session, tour guidati del parco del Valentino, residenze artistiche

"Il giardino di Off Topic"

Associazione Torino Youth Center

Cortile Off Topic, via Pallavicino

Musica, teatro, cantautorato, appuntamenti per bambini, contaminazioni artistiche

"Zoe Community Fest 2020"

Associazione Comala

Spazio esterno Associazione Comala, corso Ferrucci (cortile dell’ex Caserma La Marmora)

Musica, letteratura, teatro, incontri, cinema

"Piazza Cecchi 2020 - Estate in Aurora e alla Casa del Quartiere"

Associazione Il campanile ONLUS

Giardino Alimonda - cortile interno Cecchi Point - via Cuneo/via Lanino e scalinata di via Noè

Teatro, musica, proiezioni cinematografiche, aggregazione, incontri, cene interculturali

"Estate a Sud"

Fondazione Mirafiori (in collaborazione con il Centro Protagonismo Giovanile Strada delle Cacce)

Centro Protagonismo Giovanile Strada delle Cacce e Casa nel Parco

Musica, cinema, scienza, laboratori, spettacoli, yoga al tramonto e passeggiate nel parco

"Giardino d'estate"

Hiroshima Mon Amour

Cortile Hiroshima, via Bossoli 83

Concerti di musica acustica, cantautorale e di teatro musicale, sperimentazione, educational, incontri

"Il coraggio di essere felici"

Stalker Teatro

Cortile Oratorio Parrocchia Santa Famiglia di Nazaret

Spettacoli dal vivo, incontri, walkscape

"Green Dot"

Spiriti indipendenti

Viale Cagni - Parco del Valentino

Cultura, musica, spettacolo ed educazione per le famiglie e i giovani

"Estate al Parco del Fantastico"

Associazione Immagina

Area esterna intorno al Mufant - Museo del Fantastico (via Reiss Romoli)

Attività di engagement e partecipazione attiva (giardinaggio e laboratori collettivi), incontri/conferenze, laboratori creativi per famiglie con bimbi, performance artistiche e musicali

"Sun of the beach Vol II"

Associazione Spazi Musicali

Cortile Spazio 211, via Cigna 211

Musica giovane, performance di buskers, arti visive, cinema

"Estate in Circolo 2020"

L'arteficio

Giardino pubblico di via Carlo Ignazio Giulio 14/a

Concerti, performance teatrali e cabaret, animazione

"Estate in Vincoli"

Associazione San Pietro in Vincoli

Ex Cimitero San Pietro in Vincoli

Concerti, conferenze, spettacoli teatrali, attività per bambini e famiglie

"This must be the place"

Associazione Teatro Orfeo

Area esterna Cap 10100. corso Moncalieri 18

Teatro, cinema, live, laboratori, incontri

"Urban Garden"

Q35 APS

Area esterna spazio Q35. via Quittengo

Visual art, sonorizzazioni, workshop, scuola dj, cinema, laboratori per bambini e adulti

"Estate in portineria"

Rete Italiana Cultura Popolare

Piazza della Repubblica

Narrazioni, seminari, incontri, cinema, concerti

"Il cortile della felicità"

Associazione Nessuno

Polo Lombroso 16 – terrazza

Appuntamenti artistico-culturali, performativi, incontri, laboratori, cinema sul tema della felicità civica

"Cinema in famiglia, la finestra sul cortile"

Associazione Zampanò

Piazza Delpiano; piazzale Rostagno; area pedonale Di Nanni

Rassegna cinematografica itinerante

"Stasera ti racconto un libro"

Assemblea Teatro

Mausoleo de la Bela Rosin area esterna

Teatro, incontri, letture

"Oversound 2020"

UISP Torino

Palazzina Ex Lancia di via Cumiana

Eventi di musica dal vivo, performance danzanti e teatrali su film muti

"La grande bellezza a Torino"

Su Misura APS

Area esterna community hub di via Baltea

live talks - 14 appuntamenti

"E-State in piazza d'Armi"

Associazione Acca

piazza d’Armi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spettacoli, presentazioni libri, incontri, danza, cabaret