Politecnico, al Festival della Tecnologia AstroSamantha, il Nobel Stiglitz e Piero Angela

Tante star al Festival della Tecnologia torinese. Il Politecnico festeggia i suoi 160 anni e lo fa con la kermesse che avrà fra i suoi ospiti personaggi quali l'astronauta Samantha Cristoforetti, l'economista e premio Nobel Joseph Stiglitz, lo scrittore Alessandro Baricco, il meteorologo Luca Mercalli, Piero Angela e addirittura lo chef Ferran Adrià. La kermesse è in programma dal 7 al 10 novembre.

Ospiti da tutto il mondo

Guidata dal Rettore Guido Saracco insieme al giornalista Luca De Biase e al delegato per la Cultura e la Comunicazione Juan Carlos De Martin, accoglierà - oltre a personaggi noti al grande pubblico - più di 300 relatori provenienti da ogni parte del mondo e oltre 150 incontri che oltre a Torino, si svolgeranno anche ad Alba, Ivrea e Vercelli.

Diverse le location dell'evento in città: il clou sarà il Villaggio della Tecnologia, allestito nel piazzale Duca d’Aosta di fronte alla sede del Politecnico, ma sono in programma appuntamenti anche alle Ogr di corso Castelfidardo, al Castello del Valentino, al Circolo dei Lettori in via Bogino, al Polo del 900 e al Museo del Cinema.

Il programma

Dando uno sguardo al programma, il Festival inaugurerà il 7 novembre con il conferimento della Laurea ad Honorem in Ingegneria Gestionale a Stiglitz mentre l'8 tra gli ospiti ci sarannno lo chef Ferran Adrià, lo scrittore Baricco e John Elkann, ex allievo del Politecnico. Sabato 9 novembre sarà la volta di AstroSamantha: anche all'astronauta verrà conferita la Laurea ad Honorem, ma questa volta in Ingegneria Aerospaziale.

Nella giornata di sabato occhi puntati anche sull'architetto cinese Zhang Li, sul docente di Harvard Antoine Picon e sull'architetto Carlo Ratti. A concludere in bellezza la kermesse, domenica 10 novembre, Piero Angela che sarà protagonista di una lectio magistralis dedicata all'importanza della diffusione della scienza.