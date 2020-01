A Mondojuve un grande raduno d’auto e super sconti imperdibili

Un grande raduno di auto sportive e non solo. Il ‘Midnight meeting’ si annuncia come un appuntamento da non perdere per gli amanti dei motori.

L'evento, organizzato da Hardcore Drivers, andrà in scena il prossimo 17 gennaio presso MondoJuve Shopping Center.

Si tratta del primo appuntamento 2020 degli Hardcore Drivers il gruppo che è nato con l'idea di riunire tutti gli appassionati di auto sportive presenti in Piemonte e non solo.

Un punto di riferimento per chi ama guidare la propria auto, che apprezza in particolare eleborazioni estetiche e meccaniche fatte con gusto e qualità.

Per farvi un'idea dei raduni precedenti potete visitare la pagina Fb degli Hardcore Drivers che vanta più di 10.000 mi piace.

A Mondojuve, il 17 gennaio, inoltre, ci saranno, sconti per tutti i possessori della card Hardcore Drivers presso i numerosi punti vendita del Centro che aderiscono all’iniziativa.

Nel dettaglio, hanno aderito sinora:

Barron Gioielli

DentalPro

DM Drogerie Markt

Frank Provost

Game life

Hermitage

Invidia

Kiabi

Legea

Robe di Kappa

Skechers

Sonny Bono

Superdry

United Colour of Benetton

Per usufruire degli sconti, dovrete mostrare la card Hardcore Drivers al momento dell’acquisto, prima dell’emissione dello scontrino.

Cliccando qui trovate tutte le promozioni.