Il no di Appendino a Milano: “Il Salone del Libro resterà a Torino”

“Il Salone del Libro resterà a Torino”. La sindaca Chiara Appendino risponde a Ricardo Franco Levi, presidente dell’Aie - Associazione Italiana Editori - a proposito dell’ipotesi di una collaborazione con Tempo di Libri, la fiera milanese. Secondo Levi, l’Aie avrebbe proposto a Torino di unire le forze con il capoluogo milanese per creare un evento unitario in grado di dar vita a un più grande bacino di lettori, dal Piemonte alla Lombardia. “Il modello vincente di Torino non va messo in discussione - prosegue la sindaca -: dall’Aie non abbiamo ricevuto alcuna proposta formale in merito a una possibile collaborazione con Milano ma in quel caso l’avremmo declinata”. Un secondo no quindi, dopo il tentativo analogo di due anni fa.

Anche il presidente della Regione Sergio Chiamparino concorda con la prima cittadina: “Levi abbozzò la proposta durante un incontro a Torino, a luglio, ma gli risposi che alla luce dei risultati del Salone, non c’era motivo per considerare quella possibilità”.

L’idea, secondo il presidente dell’Aie, era quella di realizzare una grande festa del libro con le stesse date, con gli autori che si spostano da Torino a Milano, mentre per ciò che riguarda la parte commerciale, quella propriamente fieristica con gli stand, di organizzare l’evento nelle due città ad anni alterni.

Un panorama che la sindaca Appendino e il governatore Chiamparino non pensano minimamente di prendere in considerazione mentre, nel capoluogo lombardo, si attende il 28 ottobre, giorno in cui il Cda di Fiera Milano deciderà il destino di Tempo di Libri. La strada per la terza edizione della buchmesse milanese infatti, pare essere sempre più in salita. “Peccato, ci è stato detto di no - ha commentato Levi -. Riteniamo però che sia un errore e un peccato, poiché si rifiuta un progetto ambizioso”.