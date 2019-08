Pinerolo, un biglietto unico per accedere a tutti i musei

Un biglietto unico annuale per entrare in tutti i musei e luoghi artistici e archeologici a Pinerolo. È la novità prevista da Mupi, il neonato Sistema Musei Pinerolo - che a settembre, grazie anche al contributo di Fondazione Crt, attiverà la nuova carta: un documento strettamente personale che avrà ingressi illimitati.

Chi aderisce

Come spiega la Città di Pinerolo che coordinerà il nuovo sistema, Mupi metterà in rete tutti i Musei cittadini e le loro collezioni, con una gestione coordinata, per un'offerta culturale integrata che renda accessibile tutto il patrimonio storico, artistico e archeologico cittadino.

Ad aderire al nuovo sistema, i Musei Civici con ingresso a pagamento: il Museo di Archeologia e Antropologia, Museo Etnografico, Collezione d'Arte Palazzo Vittone, Museo Didattico di Scienze Naturali, Casa del Senato e mostra permanente 'La necropoli della Doma Rossa con ingresso a pagamento. E i Musei non civici, con ingresso libero: Museo dell'Arma di cavalleria, Museo del Mutuo Soccorso, Museo della Diocesi, En Plein Air Arte Contemporanea.

Come funziona la card

La nuova card sarà valida 365 giorni dalla data dell’acquisto e costerà 5 Euro mentre sarà gratuita per minori di 18 anni e i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte, oltre alle gratuità di legge. Si potrà acquistare presso i Musei Civici di Pinerolo nei rispettivi orari di apertura e presso l’Ufficio del Turismo in via del Duomo 1. Per chi acquista subito la tessera inoltre, la validità della stessa è prorogata fino al 31/12/2020: invece di soli 365 giorni sarà valida per l’intero 2020 più i giorni rimanenti dal momento dell’acquisto a fine 2019.