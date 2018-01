Casting per attrici nel film "Buio" di Emanuela Rossi

Per il lungometraggio dal titolo "Buio" di Emanuela Rossi, che si girerà prossimamente a Torino, la produzione cerca alcune figure. La selezione riguarda giovani ragazze e una bambina di 3-4 anni. Nel film i personaggi sono tre sorelle, caratterizzate da lineamenti delicati, costituzione esile e carnagione chiara.

E' gradita esperienza pregressa nel campo della recitazione, ma il requisito non è obbligatorio. Stella sarà la protagonista e sarà una giovane di 19/20 anni, Luce è invece la co-protagonista di 14/15 anni. Insieme a loro vi sarà Aria, la terza sorellina. Per il ruolo di Aria al momento non è richiesto di presentarsi al casting: sarà sufficiente mandare 2/3 foto ben visibili, data e luogo di nascita e un recapito di un genitore alla mail: castingbuio@gmail.com.

Per i ruoli di Stella e Luce le candidate potranno presentarsi (senza trucco) in uno dei seguenti giorni: sabato 27 gennaio, venerdì 2 febbraio o sabato 3 febbraio presso la Sala Casting di Via Cagliari 40/E tra le10 e le 17.

Le minorenni dovranno essere accompagnate da un genitore o da chi ne fa le veci, in alternativa da un accompagnatore maggiorenne munito di delega. Il lavoro sarà retribuito. Le riprese del film sono previste nella primavera-estate 2018. Poiché non è previsto il rimborso di spese viaggio, la ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti in Piemonte.

Info: Casting a cura di Luana Velliscig. Email: castingbuio@gmail.com