Carnevale di Ivrea, inizia la festa: giorni, eventi, location e misure di sicurezza

Torna l'appuntamento con lo storico Carnevale di Ivrea, tra i più celebri del Piemonte. La festa è alle porte e sarà aperta da un evento in programma lunedì 6 gennaio con la prima uscita dei Pifferi e Tamburi, la marcia di apertura del Carnevale e l'investitura ufficiale del Generale. Poi la Santa Messa in Duomo e la Cerimonia dei Ceri.

Un mese dopo il primo “assaggio” di festa, domenica 9 febbraio 2020, iniziano i festeggiamenti per la terzultima Domenica di Carnevale: fagiolate di Bellavista e San Giovanni; consegna del Libro dei Verbali dal Gran Cancelliere al Sostituto; Prise du Drapeau; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico. Generale in piazza di Città.

Il calendario completo

Domenica 16 febbraio 2020: Penultima Domenica di Carnevale

Fagiolate di Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato; presentazione dei carri da getto e sfilata nelle vie del centro; Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico; Generala in piazza di Città.

Giovedì 20 febbraio 2020: Giovedì Grasso

passaggio dei poteri civili dal Sindaco di Ivrea al Generale e Calzata del Berretto Frigio; sfilata del Corteo Storico; Festa dei bambini in piazza Ottinetti; fagiolata Cuj d’via Palma; visita del Corteo Storico al Vescovo e degli Abbà al Sindaco; Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese

Sabato 22 febbraio 2020: Sabato Grasso

Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia; presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia del Palazzo Municipale; marcia del Corteo Storico; fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. Spettacolo pirotecnico.

Domenica 23 febbraio 2020: Domenica di Carnevale

Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo; Cerimonia della Preda in Dora; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della prima delle tre giornate di Battaglia; Corteo Storico.

Lunedì 24 febbraio 2020: Lunedì di Carnevale

Zappate degli Scarli al grido di As pianta ‘lpich a l’uso antic; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della seconda giornata di Battaglia; Corteo Storico a piedi; primo assaggio di merluzzo e cipolle in Borghetto.

Martedì 25 febbraio 2020: Martedì di Carnevale

Inquadramento dei Carri da getto e terza giornata di Battaglia; Corteo Storico; premiazione dei Carri da Getto e delle squadre a piedi; abbruciamento degli Scarli nei vari rioni, in presenza della Mugnaia in piazza di Città; abbruciamento dell'ultimo Scarlo in piazza Lamarmora. Marcia funebre e Advérze a giòbia ‘n bot in piazza Ottinetti

Mercoledì 26 febbraio 2020: Mercoledì delle Ceneri

Polenta e Merluzzo in piazza Lamarmora.

Aumenta il controllo del territorio

Lunedì 6 gennaio si aprirà ufficialmente l’edizione 2020 dello Storico Carnevale d’Ivrea. In occasione delle tradizionali cerimonie e cortei storici in programma verrà testata, in un contesto di ordine pubblico, l’efficacia operativa della nuova sala operativa (incrementati i requisiti di confort e sicurezza passiva come per esempio climatizzazione, vetro antiproiettile, porta antisfondamento, bussola per regolare l’afflusso del pubblico) e della nuova sala ordine pubblico del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ivrea e Banchette in cui si potranno visualizzare tutte le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della città di Ivrea e coordinare, attraverso radio e nuove tecnologie, tutto il territorio. Non si tratta di innovazioni realizzate solo per il carnevale, ma l’upgrade tecnologico influisce soprattutto sull’ordinario controllo del territorio. Il nuovo supporto tecnologico che consente di visualizzare in tempo reale gli obiettivi sensibili della città è infatti abbinato anche all’uso, da parte le pattuglie, dei nuovi tablet che consentono, tra l’altro, di conoscere attimo per attimo la posizione delle pattuglie sul territorio.



