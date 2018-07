Coop cerca personale per i propri punti vendita: le posizioni aperte

La Coop seleziona personale ambo sessi per le sue sedi a Torino. Per candidarsi occorre seguire la procedura online dove è anche possibile consultare le posizioni aperte dalla Coop in altre province del Piemonte.

Tra le figure ricercate per il nuovo punto vendita di Torino via Botticelli figurano alcuni panettieri. Si ricercano candidati che abbiano maturato esperienza nella produzione di pane e prodotti di panetteria e siano autonomi per quanto riguarda impasti e cotture. Dovrà essere gestita la produzione giornaliera del punto vendita coordinando operativamente le risorse di reparto. Si offre inserimento a tempo pieno, inizialmente con contratto a termine. Per lo stesso punto vendita si cerca un vice responsabile per il reparto gastronomia. Il candidato ideale è una persona attenta, dinamica, intraprendente e motivata, con un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi e con buone capacità organizzative, che ha maturato esperienza nella GDO o in contesti affini. Il ruolo prevede di essere in grado di garantire il migliore servizio ai clienti, occuparsi della formulazione dell’ordine, dell’allestimento del banco, del controllo qualità, del confezionamento e della pesatura del prodotto. Il ruolo richiede capacità di coordinamento di un piccolo gruppo di lavoro nonché l’organizzazione ed il presidio del proprio reparto.

Addetti alle vendite e capo reparto “freschi e freschissimi”

Per il nuovo punto vendita di Torino in via Botticelli si ricercano addetti alle vendite per tutti i reparti (casse, caricamento scaffali, gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta, panetteria, pasticceria, cucina). Si richiede disponibilità al lavoro part-time su turni (compresi i festivi), dinamicità, flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico. Costituiranno titolo preferenziale l'esperienza pregressa e la residenza in Torino.

Inoltre si cerca un capo reparto “freschi e freschissimi”, una persona capace di agire in un contesto operativo e di pianificare e organizzare le attività, dotato di leadership e spirito commerciale, orientato ai risultati economici, in grado di gestire autonomamente le risorse umane attraverso uno stile motivante e partecipativo. Il ruolo comprende la capacità di: condurre gruppi di collaboratori, gestire merci con alta professionalità, impegnarsi attivamente in area vendita per offrire il miglior servizio ai clienti. Il candidato deve avere un’esperienza professionale specifica, essere in possesso di un'approfondita conoscenza del prodotto trattato e avere una concreta motivazione all’apprendimento e all’aggiornamento costante. Spiccato interesse per gli aspetti amministrativi e commerciali ne completano il profilo. Per il reparto di competenza, le responsabilità di ruolo sono: gestione del conto economico, presidio del ciclo delle merci (dall’ordine alla vendita diretta), coordinamento e sviluppo del proprio gruppo di lavoro (dalla redazione degli orari di lavoro ai piani di miglioramento per un singolo collaboratore), gestione delle pratiche amministrative di reparto.