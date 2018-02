Concorso per Operatori Socio Sanitari (OSS): come presentare la domanda

L'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" indice un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti di Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato di cui: 4 presso A.S.L. Città di Torino, 4 presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, 3 presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino, 3 presso A.O.U. San Luigi di Orbassano, 3 presso A.S.L. TO 5 Chieri e 3 presso A.S.L. TO 4 Chivasso.



Requisiti:

• attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario;

• cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

• godimento dei diritti civili e politici;

• possesso, eccetto per i cittadini italiani, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

• adeguata conoscenza della lingua italiana;

• idoneità fisica all’impiego;

• non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni

Per partecipare è necessario il versamento del contributo di 10 euro (non rimborsabile) per le spese di concorso. Il bando è disponibile sul sito aslcittaditorino.

Le domande vanno presentate seguendo la procedura online indicata sul sito entro e non oltre lunedì 5 marzo 2018.