Offerte lavoro Lidl: posizioni aperte a Torino e provincia

Lidl seleziona personale per i propri punti vendita di Torino e provincia, ma anche per altri supermercati del Piemonte (le offerte di lavoro). Per candidarsi occorre seguire la procedura online indicata sul sito della catena europea di supermercati di origine tedesca. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Figure ricercate a Volpiano

Nella sede della Direzione Regionale di Volpiano si cerca un addetto manutenzione specializzato (Titolo richiesto: Diploma di Perito Industriale / Elettrotecnico / Meccanico); un addetto Segreteria Immobiliare (Titolo richiesto: Laurea); alcuni Graduate Program Generazione Talenti – Vendite; un Preparatore merce per turni notturni.

Figure ricercate a Torino

A Torino si cerca un Capo Filiale capace di gestire il punto vendita, di coordinare un team di circa 15 risorse, massimizzare il fatturato e la rendita del negozio, garantendo l’implementazione e il mantenimento degli standard commerciali aziendali (Titolo richiesto: Laurea a indirizzo economico); un operatore di filiale part time.



Tra Piemonte e Lombardia e Piemonte e Liguria si cercano Capo Area - Retail Manager. Il capo area è responsabile della gestione dei 4 - 6 punti vendita che gli sono assegnati ed è l’interlocutore principale nella gestione dei rapporti tra la Direzione Regionale e le Filiali di sua competenza. Insieme al Capo Filiale/Store Manager, seleziona e gestisce un team di 60-80 risorse, è responsabile del loro sviluppo e le motiva costantemente al raggiungimento di traguardi ambiziosi, assicura e verifica l’implementazione e il mantenimento degli standard commerciali e delle direttive aziendali, analizza e monitora i KPI dei propri punti vendita, garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro. Titolo richiesto: Laurea a indirizzo economico-gestionale.