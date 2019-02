Lavorare nei supermercati Lidl di Torino e provincia: le figure ricercate

Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i propri punti vendita in provincia di Torino. Per candidarsi occorre seguire la procedura online indicata sul sito. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. In Piemonte sono aperte anche altre posizioni.

Si cerca un addetto alle vendite part-time (di età inferiore ai 25 anni per lavoro pari di 8 ore settimanali da svolgersi il sabato o la domenica) per le filiali di Ciriè e di Susa, mentre è richiesto un operatore di Filiale part-time a Rivarolo Canavese, che si occupi dell’attività di supporto all'interno dei punti vendita.



Nella sede della Direzione Regionale di Volpiano è richiesta la presenza di un Sales Analyst (f/m) part-time 25 ore, la figura si occupa del monitoraggio degli articoli smerciati nei punti vendita e della produzione di statistiche volte all'ottimizzazione del flusso della merce. Titolo richiesto: Diploma o laurea in materie scientifico-economiche. Inoltre si cerca un HR Legal Specialist per le seguenti attività: verifica giuridica e controllo della corretta applicazione delle procedure aziendali, gestione dei procedimenti giudiziari, raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per la gestione dei provvedimenti disciplinari, gestione delle problematiche relative al rapporto di lavoro e alla sua cessazione. Titolo richiesto: Laurea in Giurisprudenza, ottime competenze e conoscenze del diritto del lavoro

Infine si cerca un addetto alla manutenzione specializzato.