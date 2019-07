Lavorare nei supermercati Lidl: le posizioni aperte a Torino e in provincia

Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i propri punti vendita di Torino e provincia. Per candidarsi occorre seguire le procedure online indicate sul sito. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Per il Centro Logistico di Volpiano si cercano: preparatore merce per turni notturni part-time, graduate Program Generazione Talenti – Vendite, HR Manager Amministrazione del Personale & Legal (la risorsa inserita gestirà le aree Amministrazione del Personale, Legal HR e Reporting relativo al personale. Sarà il principale referente per i colleghi della Direzione Regionale e della Direzione Generale per le sue aree di competenza e gestirà le relazioni con gli Enti, i sindacati e le rappresentanze locali).

A Ciriè è necessario un addetto vendite part-time 8 ore, mentre a Pinerolo si cerca un addetto vendite part-time.

Tra Piemonte e Liguria si cerca, infine, un capo Area - Retail Manager. Il Capo Area è responsabile della gestione dei 4 - 6 punti vendita che gli sono assegnati ed è l’interlocutore principale nella gestione dei rapporti tra la Direzione Regionale e le Filiali di sua competenza. In Piemonte sono disponibili anche altre posizioni di lavoro, per conoscerle basta accedere al sito Lidl