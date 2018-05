Concorsi per funzionari dell'Agenzia delle Entrate: 75 posti in Piemonte

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i bandi di concorso per selezionare ed assumere diverse unità di personale così suddivise: 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria di cui 60 in Piemonte e 118 funzionari tecnici di cui 15 in Piemonte. Per candidarsi c’è tempo fino a giovedì 17 maggio 2018.

Requisiti: possono candidarsi al concorso tutti coloro, senza limiti di età, che sono in possesso di laurea (triennale, specialistica o magistrale) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti.

Esame. Il programma d’esame verte su:

• test logico-attitudinali (per la prima prova scritta)

• diritto tributario, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, elementi di diritto penale, contabilità aziendale, organizzazione e gestione aziendale, scienza delle finanze, elementi di statistica (per la seconda prova scritta).

• diritto tributario, diritto civile e commerciale, elementi di diritto penale, contabilità aziendale, informatica, inglese (per la prova orale).

Requisiti: possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di laurea triennale, specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura, iscritti alla sezione A dei rispettivi albi professionali.

Esame. Il programma d’esame verte su:

• test logico-attitudinali (per la prima prova scritta)

• geodesia, topografia e cartografia; scienza e tecnica delle costruzioni; strumenti e tecniche estimali; norme e procedure per l’aggiornamento del catasto; segmentazione, caratteristiche e dinamiche del mercato immobiliare; legislazione in materia di edilizia e urbanistica; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto tributario (per la prima prova scritta e per la prova orale)

• informatica e inglese (per la prova orale).



Tutti i bandi aperti dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili sulla pagina Concorsi non ancora scaduti.