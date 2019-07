Aperto il nuovo ristorante per il colosso McDonald's, per due giorni con 'drive' H24

Ha aperto oggi, lunedì 15 luglio 2019, il ristorante McDonald’s di Avigliana, in via Falcone 87. Vi lavoreranno 45 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro (attraverso il servizio alte professionalità e grandi reclutamenti) e con il centro per l’impiego di Susa, nell’ambito del protocollo sottoscritto in occasione dell'apertura del nuovo Centro commerciale naturale della cittadina dei laghi.

Il ristorante, dotato di circa 200 posti a sedere tra interno ed esterno, offre il servizio McDrive, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto, e anche il McCafé, il bar 'all'italiana' del colosso statunitente.

Naturalmente, essendo nuovo di zecca, è all'avanguardia: è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi

dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti.

Per i più piccoli, il ristorante mette a disposizione un’area per le feste di compleanno, dove divertirsi in piena sicurezza. Inoltre, nel déhors è disponibile anche una playland per far giocare i bambini in tutta sicurezza.

Sarà aperto dalle 7 del mattino alle 1 di notte, ma il venerdì e il sabato la corsia Drive sarà attiva 24 ore su 24.