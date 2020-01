Ex Embraco: le buste paga arrivano con un mese di ritardo, ma sono piene di errori

Non c'è pace per i lavoratori ex Embraco, ora Ventures. Con oltre un mese di ritardo sono arrivate le buste paga: peccato che non siano corrette. A causa infatti di alcuni errori di compilazione riportati, dovranno essere modificate e i bonifici tarderanno ancora a partire. I 407 operai sono in attesa dello stipendio di dicembre e della tredicesima, rimasti bloccati da Whirlpool davanti all'immobilismo di Ventures.

La scorsa settimana era stato annunciato lo sblocco del pagamento di dicembre e degli stipendi arretrati, ma i lavoratori dovranno attendere ancora. E intanto per lunedì 27 gennaio è in programma un presidio davanti alla sede di Whirlpool a Pero. Con l'occasione, in un incontro con i vertici dell'azienda, auspicano che la questione sia chiarita al più presto.