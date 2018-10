Riapre il villaggio Valtur Sestriere, struttura rilevata dal gruppo Uappala Hotels

Uappala Hotels, gruppo alberghiero italiano con sede a Livorno, ha acquisito il villaggio Sestriere, già noto come Valtur Sestriere. La struttura aprirà la stagione invernale il prossimo 19 dicembre sotto l’insegna Uappala Sestriere. Il prodotto montagna di Uappala si arricchisce, dunque, di un importante resort alpino in una località di forte richiamo grazie all’eccellente comprensorio sciistico della Via Lattea.

Salgono così a 18 le strutture gestite da Uappala Hotels in località turistiche italiane di mare e montagna per un totale di quasi 5.000 posti letto tra Toscana, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna, Veneto e, da oggi, Piemonte.

Il progetto locale

Il progetto prevede di posizionare la struttura come uno “Sport&Fun Village” di 187 camere che comprende scuola di sci, punto ski service per il noleggio di attrezzature sportive e l’acquisto dello skipass in hotel, staff di supporto agli ospiti per immortalare i migliori momenti indoor e sulle piste, centro benessere, discoteca.

Lavori conclusi per l’inizio della stagione invernale

La prima tranche dei lavori - pianificati su un piano biennale che prevede il completo ammodernamento degli spazi interni ed esterni della struttura - si concluderà il 19 dicembre per l’inaugurazione del Uappala Sestriere alla sua prima stagione invernale. La struttura sarà successivamente aperta anche in estate.

“L’acquisizione è il risultato di una lunga e articolata trattativa che ci ha visti fin da subito interessati al villaggio Sestriere” spiega Leonardo Piagneri, Direttore Generale Uappala Hotels. “La struttura rappresenta per il nostro gruppo ricettivo il completamento di un percorso iniziato tre anni fa, con la nascita del reparto COLLECTION, (strutture di pregio che si distinguono per location, eccellenza nei servizi e stile unico), e con lo sviluppo e la conferma del prodotto CLUB, nel quale andrà a inserirsi il Uappala Sestriere”.