Proseguono i lavori alla nuova RSA, apertura prevista a marzo 2020

Prosegue a ritmi serrati la costruzione della RSA nel Comune di San Gillio da parte di “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano guidato da Massimo Blasoni. I lavori nel cantiere di via Giovanni Falcone sono iniziati lo scorso febbraio e termineranno, secondo le previsioni, a fine dicembre. La nuova residenza socio assistenziale, che potrà ospitare 80 anziani non autosufficienti, aprirà i suoi battenti nel marzo 2020.

L’accordo con l’amministrazione comunale prevede anche la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico (realizzato in collegamento con quello già presente lungo via Giovanni Falcone) e la realizzazione di un immobile autonomo e a gestione pubblica che ospiterà un ambulatorio medico, un ambulatorio pediatrico e diverse associazioni di volontariato. Altre due nuove RSA del gruppo “Sereni Orizzonti” sono in costruzione in provincia di Torino a La Loggia e a Torrazza Piemonte.

La struttura dell’edificio

Il progetto prevede un edificio con un piano interrato e tre piani fuori terra organizzati in tre nuclei da 20 posti letto e due nuclei da 10 posti letto, dotati tutti di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza senile. L’immobile disporrà di un posteggio auto per i familiari in visita e sarà circondato da un’area verde attrezzata, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori.

Nel piano interrato verranno collocati la lavanderia, i depositi e gli spogliatoi per il personale. Oltre a un nucleo abitativo da 20 posti letto, al piano terra sono previsti la reception e gli uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina per la preparazione dei pasti, un salone polifunzionale per attività ricreative e la sala per il culto. Tanto al primo quanto al secondo piano si troveranno invece una sala da pranzo e un soggiorno, servizi igienici per gli ospiti e due nuclei abitativi da 20 e 10 posti letto.

Le stanze saranno doppie, ampie e luminose, dotate del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. Per ogni piano sono previsti due bagni assistiti con barella doccia o sedia doccia. I locali verranno dotati di ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta senza dover aprire le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene espulso. La climatizzazione è stata studiata per offrire agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: quella invernale sarà assicurata da un impianto di riscaldamento a pavimento (e quindi privo di caloriferi) mentre quella estiva sarà realizzata con un innovativo sistema che rinfrescherà gli ambienti senza correnti d’aria. Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico.