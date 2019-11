Deliveroo, prosegue il piano di espansione: aggiunta una nuova città nel Torinese 

25 nuove città, opportunità per più di 200 ristoranti e più di 200 rider. Deliveroo, la piattaforma leader dell'online food delivery, a novembre raggiungerà quota 139 città. Il servizio è già presente in 114 comuni e, con l’aggiunta di altri 25 tra cui Chieri, aumenta il numero delle città in cui sarà possibile ordinare - in modo efficiente, affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta - in appena 30 minuti. Nell’ultimo mese, solo a Torino, gli ordini sono cresciuti del 98%.

Il piano di espansione di novembre

Dalla prossima settimana, Deliveroo attiverà il proprio servizio ad Aosta, Belluno, Campobasso, Gorgonzola e Cassano d’Adda in Lombardia, e Bellinzago in Piemonte. Dalla seconda metà di novembre, il servizio si estenderà in Lombardia alle città di Desenzano del Garda, Erba e Treviglio, in Piemonte a Chieri e Fossano, a Crotone in Calabria, in Campania a Casoria, Giugliano in Campania e Nocera Superiore, nelle Marche ad Ascoli Piceno e Loreto, in Puglia a Barletta e Mesagne, ad Agrigento in Sicilia, a Pomezia e Velletri nel Lazio, a Monfalcone in Friuli Venezia-Giulia e in Toscana a Campi Bisenzio e Piombino.

La partnership con McDonald’s

Grazie al servizio McDelivery, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu McDonald’s. Da Nord a Sud, nelle nuove città in cui Deliveroo lancia il suo servizio, i nuovi ristoranti McDonald’s che si aggiungono a quelli già presenti in piattaforma sono, in Piemonte, quello di Asti presso il Casello Ovest, di Chieri sulla SP Via Padana Inferiore 43 e di Fossano (Cn) in via Torino 35.

Le opportunità per i rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito.

Come diventare ristorante partner

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna, consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione. Il pagamento avviene con carta di credito, PayPal o Google Pay.