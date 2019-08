Principio d'incendio sull'aereo appena decollato: eseguito l'atterraggio di emergenza

Principio d’incendio sul volo Torino-Roma, a bordo dell’aereo Alitalia decollato alle 19.10.

Per un incendio che ha interessato alcuni strumenti di bordo, si è reso necessario il rientro in aeroporto per un atterraggio di emergenza, una procedura standard attuata per ragioni di prudenza.

Il rientro allo scalo di Caselle, alle 19.30, si è svolto in totale sicurezza e senza alcun problema per i passeggeri, un centinaio in totale, che ripartiranno per la Capitale con il primo volo disponibile nella mattinata di lunedì 12 agosto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle aeroporto.