Senza biglietto sul bus prende a morsi gli agenti: arrestata

Senza biglietto, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai controllori del Gtt, poi ha preso a morsi e spintonato due agenti di polizia locale che erano intervenuti per aiutare gli addetti.

L'episodio, avvenuto alle 15,40 di oggi, lunedì 12 marzo 2018 in via Bologna, su un autobus della linea 49 diretto verso il centro cittadino, ha visto come protagonista una nigeriana di 30 anni.

La donna è staata arrestata con l'accusa di resistenza, lesioni e rifiuto di generalità a pubblico ufficiale.

Gli agenti intervenuti, che si sono recati all'ospedale Gradenigo per farsi refertare, hanno riportato prognosi di una settimana.