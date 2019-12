Vandali in azione al villaggio di Babbo Natale: danneggiati banchetti e vasi

Vandali nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre al villaggio di Babbo Natale a Rivoli. Al mattino sembrava fosse passato un uragano in piazza Martiri della Libertà ma anche in via Piol e piazza San Bartolomeo.

Sono infatti stati trovati, dagli agenti della municipale, alcuni banchetti del villaggio rovesciati a terra, fioriere divelte e vasi danneggiati: nulla che abbia impedito poi la normale apertura e il regolare svolgimento della giornata con i visitatori, ma un gesto che alla vigilia di Natale ha infastidito e non poco gli organizzatori e gli stessi cittadini.

Ma i vandali che hanno agito nella notte non resteranno impuniti: gli agenti della polizia locale stanno già esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza sparse in zona e facilmente nelle prossime ore i responsabili saranno individuati.