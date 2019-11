Trasporto pubblico locale, in arrivo un giornata di sciopero: possibili disagi

Dopo lo sciopero generale del 25 ottobre, venerdì 22 novembre è un programma uno sciopero del trasporto pubblico. In Piemonte o nel Torinese potrebbero aderire i lavoratori di GTT, Ca.Nova e Bus Company. Sul fronte dei treni, invece, uno sciopero è in programma in Piemonte e Valle d’Aosta il 24 novembre, indetto dai sindacati OSR SLM-FAST-CONFSAL/UGL TRASPORTI/ORSA FERROVIE. Lo stesso giorno, a carattere nazionale, è previsto uno sciopero delle autostrade indetto da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-VL/SLA-CISAL per l’intero turno lavorativo.

Sciopero trasporto pubblico locale venerdì 22 novembre

Lo sciopero di 24 ore nel Torinese e in Piemonte risulta proclamato da diverse settimane e segnalato anche sul sito del MIT. Le sigle sindacali coinvolte sono OSR USB LAVORO PRIVATO e OSP UGL AUTOFERROTRANVIERI. I disagi per gli utenti dipenderanno dall’adesione dei lavoratori allo sciopero.

L'Unione Sindacale di Base (USB) nelle ultime ore ha confermato lo sciopero con una nota: “Il 22 novembre 2019 per la prima volta i lavoratori di GTT, Ca.Nova e Bus Company, tre aziende legate tra loro da un progetto unico, scioperano contemporaneamente, per difendere il trasporto pubblico e la sicurezza di lavoratori e cittadini utenti”.

USb contesta il piano industriale di GTT e le politiche adottate nei confronti dei dipendenti sul piano della qualità del lavoro. Si legge nella nota: “GTT sta raggiungendo l’obiettivo di un drastico abbassamento del costo del lavoro, senza risolvere il vero problema che vede su un totale di 4.200 circa dipendenti, solo 2.200 addetti alla guida di tram e bus e che annualmente, tale divario, è destinato a crescere per le malattie professionali che continua a verificarsi tra il personale viaggiante”.

Orari della protesta

GTT e Ca.Nova:

personale viaggiante urbano, graduati, personale esercizio metropolitana, assistenti alla clientela per. c.s.c. e centrale comunicazione: da inizio servizio alle 6, dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio

personale viaggiante extraurbano gomma e ferrovia: dalle 8 alle 14.30 e dalle 17.30 a fine servizio.

impiegati, funzionari, operai, area park, mobilità, addetti alla viabilità, sse, ies, fabbricati, personale manutenzione metropolitana, capi operai, operai manutenzione: intera giornata lavorativa

Bus Company:

• per il personale viaggiante da inizio servizio alle 5, dalle 8 alle 13; dalle 16 a fine servizio;

• tutto il restante personale l’intera prestazione lavorativa.

Il servizio di Trasporto Pubblico sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 16. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine della fascia di servizio garantito.Per informazioni sull’effettiva operatività dei servizi contattare il numero 0175-478811.

In ogni caso è meglio informarsi nelle ore antecedenti gli spostamenti e/o la fruizione di determinati servizi e consultare il sito delle aziende per avere maggiori informazioni.

+++Notizia in aggiornamento+++