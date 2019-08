Trappola-cappio ferisce un gatto: denuncia dell'associazione animalista

Trappole-cappio per gatti, realizzate con mini-cavetti metallici, in via Marconi a Borgofranco d'Ivrea. Dopo il caso di un animale rimasto gravemente ferito l'associazione animalista Alfamici, a inizio agosto 2019, ha presentato denuncia ai carabinieri di Ivrea per la presenza dei marchingegni che sono del tutto proibiti.

L'ultimo caso è stato quello di un gatto tigrato seguito dalla mamma di una componente dell'associazione, che gli dava quotidianamente da mangiare. Lui, colpito agli arti posteriori, è rimasto ferito ma è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Una veterinaria di Montalto Dora ha poi confermato che la ferita era stata provocata da una trappola di quel tipo. E che al micio è andata tutto sommato bene, perché se fosse stato agganciato al collo non ci sarebbe stato nulla da fare e sarebbe morto.

L'associazione ha già contattato Oipa regionale del Piemonte affinché siano inviate delle guardie eco-zoofile per capire se nella zona ci sono altre trappole cappio.