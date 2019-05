Fuggono per eludere i controlli: due uomini di Torino bloccano l'aeroporto di Bologna per quasi due ore

Atterranno all'aeroporto Marconi di Bologna con un volo da Marrakech e scappano sulle piste tentando di eludere i controlli. Due marocchini domiciliati a Torino hanno causato questa mattina, dalle 6 alle 8 circa, la chiusura dello scalo - come è previsto dalle misure di sicurezza - sebbene nessun volo sia stato cancellato o dirottato. Qualche ritardo invece c'è stato nelle partenze.

I due uomini erano in fila per i controlli dei documenti quando sono fuggiti forzando le porte e raggiungendo le reti orlate di filo spinato. Sono riusciti a scavalcarle indossando abiti appositi che avevano con sè. Dopo gli accertamenti, gli agenti di polizia di frontiera sono riusciti a capire che i due marocchini avevano precedenti per detenzione di droga.

