Si getta dal balcone di casa, ma sotto c'è uno stendibiancheria che gli salva la vita

Ha tentato di suicidarsi gettandosi dal balcone al secondo piano di un palazzo ma il suo gesto è stato bloccato, dopo alcuni metri, dallo stendibiancheria dell'appartamento al piano di sotto, che ha retto miracolosamente al suo peso e ha anche permesso ai sanitari di soccorrerlo.

Protagonista del gesto, nella serata di sabato 4 agosto 2018 in via Cimarosa a Nichelino, è un italiano di 80 anni rimasto pressoché illeso. E' stato poi trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per questioni più che altro psichiatriche-geriatriche, in quanto fisicamente aveva soltanto qualche tumefazione.

Sul posto, oltre ai sanitari delle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri nella tenenza cittadina.