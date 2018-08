Si impicca nei capannoni che ha in affitto, morto titolare di una ditta di autotrasporti

Un italiano di 69 anni, titolare di una piccola ditta di autotrasporti di San Benigno Canavese, dove risiedeva, è morto impiccandosi all'interno di uno dei capannoni dell'ex area Milloil, in via Lombardore 218 a Leini, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto 2018.

Non ha lasciato alcun biglietto per motivare il gesto, ma i conoscenti della zona (lui affittava il capannone per i suoi mezzi proprio lì) raccontano che aveva problemi economici e di recente era rimasto quasi privo di commesse.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, che indagano sull'accaduto.