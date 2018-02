Dall'auto 'sparano' fiamme sui passanti: cinque persone bloccate

Massiccio intervento della polizia locale in corso Belgio, nella zona dell'incrocio con corso Tortona, per bloccare cinque giovani egiziani che, a bordo di una Fiat Stilo, infastidivano i passanti usando un rudimentale lanciafiamme costruito utilizzando dello spray e un accendino nella prima serata di oggi.

Gli agenti, intervenuti con due auto e due moto, hanno portato i cinque al comando di via Bologna, e li hanno denunciati per procurato allarme e getto di oggetti pericolosi.

Nessuna delle persone raggiunte ha avuto malori o è rimasta ustionata.

Il traffico nella zona è stato bloccato per circa mezz'ora ed è stata deviata anche la linea tram 15.

Il gruppetto era già stato segnalato in altre zone della città, in particolare in quella del parco del Valentino.