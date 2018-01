Coppia bloccata in casa dalla neve, i carabinieri la raggiungono a piedi

Gesto di cuore dei carabinieri la sera dello scorso martedì 9 gennaio 2018 per soccorrere una coppia di coniugi, lui di 71 anni e lei di 66 anni, rimasti bloccati in casa dalla neve nella borgata Fontane, a Salza di Pinerolo, a un'altitudine di 1.400 metri.

La neve, alta 70 centimetri, ha reso impercorribile con i mezzi la strada che dalla piazzetta della borgata conduce alla loro abitazione e ha impedito, nonostante i ripetuti tentativi da parte del sindaco Ezio Sammartino, ogni comunicazione telefonica: un blackout aveva infatti reso inutilizzabile il telefono fisso cordless della loro abitazione, l’unico in loro possesso.

A quel punto, al fine di assicurarsi che stessero bene, il comandante della stazione di Perrero, competente sul comune di Salza di Pinerolo, e un suo militare, si sono avventurati a piedi nella neve fino a raggiungere l’abitazione dei due coniugi. Una volta giunti, li hanno trovati all’interno dell’abitazione incolumi, con una piccola torcia elettrica per illuminare l’interno e una stufa a legna per riscaldarsi. I militari si sono accertati che i due avessero sufficienti scorte alimentari, medicinali e legna per riscaldarsi e hanno dato loro un telefono funzionante anche senza elettricità. Poi sono tornati in caserma.