Il sindaco di Ivrea colpito da infarto: sottoposto a intervento chirurgico

Momenti di paura per il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli. Sabato 27 luglio, al pomeriggio, il primo cittadino eporediese si è recato al pronto soccorso lamentando forti dolori alle braccia e al petto.

Qui si sono subito accorti dell'infarto in corso ed è subito stato sottoposto a intervento all'ospedale di Ivrea, nel corso del quale gli sono stati applicati due stent. Sertoli al momento si trova in terapia intensiva ma l'intervento è riuscito ed è fuori pericolo. Resterà qualche giorno ricoverato in ospedale prima di tornare a casa.