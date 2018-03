La slot-machine è sequestrata ma i sigilli sono stati rimossi: denuncia e maxi-multa

Otto slot-machines irregolari sequestrate e una multa di 30mila euro per un bar di largo Toscana in cui, lo scorso venerdì 9 marzo, gli agenti della divisione amministrativa della polizia hanno effettuato un controllo contro il gioco d'azzardo non autorizzato.

In particolare, una delle slot in funzione era stata sottoposta, nel mese di febbraio, a sequestro amministrativo da parte della polizia locale, proprio perché irregolare. La titolare, però, aveva nascosto il verbale di sequestro nella parte posteriore dell'apparecchio, rimettendolo in funzione senza ulteriori autorizzazioni. Erano stati naturalmente rimossi i sigilli.

La proprietaria del locale è stata denunciata per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.