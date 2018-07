Si scattano il selfie sui binari mentre arriva il treno: anche una torinese tra i quattro ragazzi fermati

C'è anche una 21enne residente in provincia di Torino tra i quattro ragazzi (due maschi e due femmine, gli altri tre abitano in Emilia-Romagna) fermati dalla polizia locale di Misano Adriatico nella giornata di ieri, martedì 24 luglio 2018, subito fuori dalla stazione ferroviaria della cittadina rivierasca mentre stavano facendo un gioco quantomeno idiota: si erano seduti sui binari per scattarsi un selfie proprio mentre arrivava un treno Frecciabianca a tutta velocità che viaggiava verso le Marche.

A denunciarli per interruzione di pubblico servizio, dopo che i vigili li hanno tolti fisicamente dai binari dopo essere stati chiamati da alcuni utenti della stazione, sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Rimini. "Ci dispiace - ha detto uno del gruppo -, non pensavamo di fare nulla di male".