Ferrovie, a rischio per 3 giorni i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Francia

Si preannunciano disagi per chi si sposta in treno tra Piemonte, Liguria e Francia nelle prossime ore. Da giovedì 5 dicembre 2019, a causa di uno sciopero nazionale del personale delle ferrovie francesi SNCF, i treni possono subire variazioni o cancellazioni nelle seguenti linee: da Torino per Modane e viceversa; da Limone (Cn) per Ventimiglia (Im) e viceversa; da Ventimiglia al territorio francese e viceversa.

Informazioni presso uffici gli informazioni e assistenza clienti e le biglietterie di Trenitalia. Lo sciopero potrebbe durare fino a domenica 8 dicembre. Sono previsti disagi a partire dalle 19 di questa sera. In ogni caso è meglio informarsi nelle ore antecedenti gli spostamenti per avere informazioni più dettagliate.

Una locandina informativa, relativa allo sciopero nazionale del personale delle ferrovie francesi SNCF, sarà esposta in tutte le stazioni interessate.